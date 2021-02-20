《國際橋牌社2》已殺青進入後製階段，預計在年中舉辦第二季戶外首映會，讓參與集資計畫的粉絲可以先睹為快。日前釋出140秒前導預告，演員馬力歐、范宸菲、吳怡霈等人共同還原1995至1996年的新聞媒體生態，從編採會議、新聞現場、主播台，甚至電視圈的勾心鬥角都一覽無遺。

「追求真理，尋求真相，沒有所謂本省跟外省的區別！」范宸菲飾演的女主角「蘇婉甄」是電視台記者，是外省第二代，父親是山東流亡學生。在戲中卻不斷挖掘228真相，展現出不畏懼權威、力求真實的記者魂。本身是外交系畢業，范宸菲笑說，在接到這個「政治線記者」的角色後做了很大量的閱讀，了解當時的歷史環境、政治背景、國際情勢等等，也向很多新聞系的學長姐請教，希望能完全進入角色狀態。

馬力歐說，《國際橋牌社》是一部政治劇，給人較嚴肅的感覺，自己飾演的電視台主管「王照陽」就像是個潤滑劑，徹底發揮胡說八道的罵人精神，讓觀眾覺得輕鬆、有趣，算是很稱職的綠葉。馬力歐也補充，《橋牌社》不論在話術用詞上都非常講究，也請來很多專業職人客串演出，在事件呈現上會更有說服力，等播出後大家就知道。

預告片中還看見資深媒體人蘭萱、尹乃菁、胡孝誠、陳東豪也參與演出「做自己」，現場提供劇組許多真實經驗，與馬力歐、吳怡霈等人還原新聞部編採會議。胡孝誠更大讚馬力歐的演技，和自己當年主管的架勢一模一樣。

《橋牌社》募資拍攝sars影集《和平歸來》，也獲得盾牌牙醫史書華30萬元贊助。史書華表示，支持《和平歸來》不僅是想還原那一段台灣防疫歷史，同時也因為認同製作團隊敢言、敢衝的作風。自己雖非第一線防疫人員，但同樣身為醫療從業人員，看到汪製作人要替醫護拍攝《和平歸來》影集，決定要給予實質的支持。

林延鳳、陳乃瑜、張銘祐、馬力歐劇中有不少對手戲。（國際橋牌社劇組提供）

資深媒體人蘭萱、尹乃菁、陳東豪、胡孝成及演員吳怡霈、馬力歐合影。（國際橋牌社劇組提供）

(中時 )