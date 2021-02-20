【旅遊經 洪書瑱報導】

一年一度的白河林初埤木棉花道「110年木棉花季」系列活動於今(20)日開跑，相關活動至3月14日止，白河區公所在活動期間，將推出包括攝影比賽、定點導覽、贈苗活動、花季塗色趣、打卡送好禮等活動。而台南市長黃偉哲邀請民眾至白河賞花、體驗農村生活的意趣！而目前木棉花還屬含苞待放約綻放一成左右，若氣候穩定，估計最佳賞花期，約在3月初及3月中旬左右。

為了慶祝開幕，白河區公所及玉豐社區等單位，特別安排在地仙草國小精彩的太鼓表演作為開場，活動中木棉花寶與市長還一同亮相。白河區長董麗華表示，活動期間將舉辦攝影比賽，3月3日於活動現場，客委會將舉辦一場祈福活動。另外，響應植樹節、綠化地球，於2月27、28及3月1日還有贈苗活動，將限量發送樹苗給民眾。

台南市長黃偉哲表示，所謂「前人種樹，後人乘涼」，林初埤的木棉花大道能夠成為全世界15條最美花海街道之一，也是亞洲唯一上榜的花海街道，非常感謝過去的鎮長、區長、里長及社區居民一同維護，讓花道的木棉花朵每年可以綻放於枝頭美不勝收。民眾也能藉由賞花之際，感受在地的農產品與在地文化特色！

市長接續表示說，台南很不簡單，之前有林初埤，現在近年來有落羽松，這都是我們台南的寶，也是台南最好的資產。由於最近因應新型冠狀肺炎疫情，民眾在欣賞美景的同時，還是要做好防疫措施，包括「入場前實名制登記」、「活動會場內應全程配戴口罩」、「保持安全社交距離」等，請民眾參與活動務必遵守相關防疫規定。

目前林初埤木棉花大道上的木棉花開花狀況大約僅一成，接下來會陸續盛開，花季將視花況作調整，想賞花的民眾於平日或週末假期皆可前來欣賞。假日期間為維持賞花秩序，主要賞花區內的道路及水利地上將禁止停車及攤販設攤，將會同警察局及水利會進行稽查。為活動順行請民眾多利用大眾運輸工具，今(20)日起假日期間可搭乘新營客運黃幹線6-1號「假日農村樂活公車」加開班次至木棉花道，公車資訊可至「大台南公車」（http://tourguide.tainan.gov.tw/newtnbusweb/）網站查詢。

(中時新聞網)