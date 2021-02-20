高雄于姓老婦人曾有過2段婚姻，生下1女2子，但最後皆是離婚收場，他因為年邁生活無法自理，向3子女索取共1萬8千餘元的扶養費，但3位子女不願支付扶養費，于婦憤而提告，法官認為于婦未盡養育子女責任，還要求兒女打工賺錢讓她花用，甚至對兒子家暴，因此高雄少家法院判于婦敗訴。可上訴。

判決指出，于婦年輕時與唐姓男子結婚生下1女，離婚後再與李姓男子結婚生2子，3個孩子都成年後，結束與李男的婚姻，開始獨自生活，但前年12月她發生車禍造成眼耳及相關構造失能、重聽，領有輕度身心障礙證明，僅能打臨時工，又無財產可維持生活，於是要求3名兒女盡到扶養義務，每人按月給付她6133元的扶養費。

高雄少家法院審理時，女兒稱自己出生後是由外婆、舅舅帶大，國中時讀夜校，白天上班晚上上課，之後就自行在外租屋生活，母親從來就沒有養育過她，況且她目前在電子公司上班，月薪僅約3、4萬，還需扶養身心障礙的配偶與4名子女，自己生活也相當困苦，無力扶養母親。

長子則表示，他出生2個多月就由祖母照顧，直到4歲時與父母到台中同住，但遭到母親長期施暴，還被社福單位緊急安置，經過評估他回到屏東跟祖母一起生活，但他國中時，祖母年邁無力繼續扶養，才又回到父母身邊。

沒想到母親仍慣性辱罵毆打長子，甚至要求他去打工賺錢供其花用，長子迫於無奈，只好在假日時到工廠擔任包裝工人，晚上則在加油站打工，賺來的錢全數交給母親，後來念高職也讀夜間部半工半讀，成長過程未曾受到母親的呵護與關愛。

法官傳喚多位親友出庭作證，根據親友描述，于婦時常打罵小孩，且不賺錢養孩子，都是靠長輩和親屬幫忙，才將3名子女拉拔長大，孩子們成長過程中，于婦不但缺席，甚至還對他們造成精神和身體侵害，因此判決免除3子女扶養義務，可上訴。

(中時 )