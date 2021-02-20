高雄吳姓男子前年2月在三民區朋友家中從4樓陽台攀爬到隔壁鄰居家中意圖行竊，卻發現1樓房間內熟睡的阿花（化名），吳男突然狼性大發，將阿花壓制在床後，對他毛手毛腳，甚至提出「我給妳10萬元，妳跟我上床」的要求，幸虧阿花立刻機智回應自己已經高齡60多歲，讓吳男失去「性致」離去，吳男遭逮後，被依妨害性自主罪判2年徒刑，並賠償阿花35萬元精神慰撫金。

判決指出，2018年2月28日深夜吳男從朋友家陽台爬入阿花的住家，並且從4樓開始探看欲竊取的財物，沒想到下到1樓時，發現房間內正在熟睡的阿花，此時吳男狼性大發，忘了自己是小偷，竟然慢慢靠近阿花，想要對他強吻。

阿花隱約感覺到腳步聲緩緩而來，她從睡夢中驚醒，一張眼就見到色慾薰心的吳男，便大喊「你要幹什麼？」，吳男隨即摀住阿花的嘴巴，要求她不要叫，並以另一手壓住蓋著棉被的阿花，讓她無法動彈，更恐嚇阿花「不要叫，再叫就殺死妳，我知道妳家沒有人，只有妳1 個」。

此時吳男，試圖親吻阿花，甚至將手伸入阿花衣服內，對她上下其手，但阿花並沒有因此就範，趁著吳男要親吻她時，咬傷對方嘴唇，2人在扭打中雙雙跌落床下，吳男被阿花弄傷後，一氣之下掐住阿花的脖子，直到阿花快要斷氣時，才鬆開雙手。

隨後吳男向阿花提出「我給妳10萬元，妳跟我做愛」的要求，已經無力反抗的阿花靈機一動，跟吳男表示自己已經60多歲，吳男一聽完全打消要與阿花發生關係的念頭，也沒有偷取任何阿花家的財務，便開門自行離去，此時阿花立刻請求警方協助，吳男不久後就被逮捕歸案。

法院審理時，吳男辯稱他是在竊盜過程中被阿花發現，2人拉扯中才造成女方口鼻擦挫傷，並沒有碰到阿花胸部以下的身體部位，也沒有拉扯阿花的衣服和褲子，並不是性侵的行為，但法官從阿花驗傷診斷書認定吳男有強制性交的行為，不予採信吳男說法，依妨害性自主罪嫌判處吳男2年徒刑，並賠償阿花35萬元精神慰撫金。

(中時 )