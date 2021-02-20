國民黨黨主席江啟臣（左）、前黨主席朱立倫。（資料照）

國民黨主席將於7月改選，目前已有前台北縣長周錫瑋、前主計長韋伯韜、中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中、現任黨主席江啟臣宣布參選黨魁，將呈現多人競爭態勢。對此，國民黨中常委、前立法委員呂學樟直言，最終還是江啟臣與前主席朱立倫的對決機率比較高。

呂學樟接受《中評社》訪問時提到，黨主席功能就是「桶箍」，把所有人都聚集、做整合，也讓人看得到國民黨的希望，趙少康回來國民黨不是威脅江啟臣，反倒是幫助江啟臣，選黨主席就是對手越少，然後可以整合越多。

由於江啟臣已經給趙中評委身份，呂學樟認為此舉代表他海納百川，展現氣度，這才是黨員需要的黨主席，有這樣的氣度不容易，趙回來反倒是幫助江，尤其趙掌握媒體的發言權，提高國民黨能見度，是很好利器，這正是國民黨最欠缺的部分。

至於，未來黨魁之爭會如何發展，呂學樟分析，朱立倫參選黨主席的機率蠻高，屆時可能會看江啟臣與朱立倫對決，當然朱選主席，也不能輸，輸了對朱參選2024也不利，因此這段時間就看江與朱兩人怎樣證明自己有能力整合。

另外，江啟臣20日正式宣布競選連任，他表示，願成為國民黨的「桶箍」，希望國民黨在2022地方選舉先打下勝選基礎，至於2024總統大選，他將全神貫注找出能夠幫國民黨贏回政權、重返執政的人選，「我不會考慮參選2022、2024」。

(中時新聞網)