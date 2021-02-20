金管會20日舉辦檢查局新任局長佈達典禮，並公布檢查局最新人事異動案。由於檢查局長王儷娟在農曆年後退休，原副局長張子浩內升為局長，而檢查局副局長職缺由原主任秘書陳在淮陞任，組長賴欣國則調任檢查局主任秘書，皆於20日生效。

金管會主委黃天牧20日出席金管會檢查局新任局長佈達典禮時指出，檢查局在王儷娟局長任內，致力於檢查制度的改革、檢查系統的優化、數位化查核程序的推動、檢查人員的培訓等，除積極配合金融監理政策，訂定檢查計畫外，當發生社會關注的金融重大案件時，檢查局亦能迅速派員赴第一線實地瞭解問題所在，且對於一般檢查、專案檢查或表報分析所發現的通案或個別缺失，均能提出改善意見，對金融監理功能的發揮，可謂功不可沒。

黃天牧期許檢查局繼續朝四大方向精進，包括：第一、掌握金融市場脈動。檢查局肩負金融監理第一線工作，在最貼近金融實務運作的檢查過程中，除了關注個別機構有無缺失外，也須探察金融市場變化情形，及時發現可能的風險。

第二、落實以風險為導向的金融檢查。金融機構經營範疇擴大，檢查業務也愈趨繁雜，在有限的人力下，檢查工作的規劃與執行須掌握抓大放小、以風險為基礎的監理原則。

第三、發展數位化金融檢查。監理科技是國際間尚在發展的領域，檢查局的單一申報窗口已有效節省資料申報與彙整的成本，希望未來持續透過數位轉型，提升檢查與表報分析的效率。

第四、強化跨局處聯繫合作。檢查局最能發現法規適用或實務運作疑義，期許檢查局未來進一步強化與各局處的溝通聯繫，共同釐清問題及尋求解決方案，創造跨局處合作的綜效。

黃天牧指出，新任局長張子浩任公職已達30餘年，一路從財政部金融局基層做起，歷任銀行局科長、專門委員、副組長後，轉任檢查局組長、主任秘書、副局長等職，資歷十分完整，無論是金融政策、法規與檢查實務等都有豐富的經驗及深入見解，此次升任檢查局局長，可謂適才適所。

檢查局新任副局長陳在淮則畢業於逢甲大學合作經濟學系後，取得逢甲大學保險研究所碩士以及美國哈特福大學保險研究所碩士。歷任財政部科長、金管會保險局科長、檢查局專門委員、副組長、組長與主任秘書等職位。新任主秘賴欣國畢業於國立臺灣大學經濟系，歷任金管會檢查局科長、專門委員、副組長以及組長。

(工商 )