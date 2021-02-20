為防範金融風險，大陸銀保監會嚴格緊盯網路貸款，20日最新發出「關於進一步規範商業銀行互聯網貸款業務的通知」，嚴格管制商業銀行與合作機構發網貸的出資比例與貸款總量。

據「關於進一步規範商業銀行互聯網貸款業務的通知」，商業銀行與合作機構共同出資發放網路貸款者，應嚴格落實出資比例區間管理要求，單筆貸款中合作方出資比例不得低於30％。且商業銀行與單一合作方（含其關聯方）發放的本行貸款餘額不得超過本行一級資本淨額的25％。商業銀行與全部合作機構共同出資發放的網路貸款餘額不得超過本行全部貸款餘額的50％。

銀保監會有關部門負責人表示，該通知落實風險控管要求，加強對出資比例的管理，實施網貸總量控制與限額管理，並強化合作機構集中度管理，且嚴格控管跨地域經營，地方法人銀行開展網路貸款業務的，應服務於當地客戶，不得跨註冊地轄區開展網路貸款業務。

(工商 )