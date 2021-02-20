苗栗八甲茶區魯冰花盛開，成冬季限定的浪漫花海景致，更可作茶區的綠肥補充。（何冠嫻攝）

苗栗市農會20日辦理魯冰花季暨苗栗茶產業推廣行銷，吸引遊客欣賞壯麗花海，體驗在地茶產業特色。苗栗市農會總幹事謝錦明指出，今年茶園面積增加至55公頃，種植魯冰花作為茶園綠肥外，更打造8公頃浪漫花海景致，今年因乾旱影響，魯冰花分區、分期播撒延長花期，預計花期可延續至3月中旬。

苗栗市八甲茶區復耕有成，打響「貓裏紅」紅茶品牌，吸引青農返鄉，今年茶園種植面積達55公頃，並利用休耕期在茶區打造8公頃魯冰花海，花期過後可作為茶區綠肥，精進種茶土壤沃度，提升品質。謝錦明表示，今年受乾旱影響，魯冰花長不高且花期縮短，因此農會分散播撒以延長花季，除了八甲茶園的6公頃魯冰花海已勝放，苗栗改良場有藍色、白色魯冰花陸續盛開，之後八甲茶區旁的茶園也會有魯冰花接續盛開，預估花期可以到3月中旬。

近年苗栗市農會輔導茶農改善原有耕作習性，以友善環境方式經營茶園，去年在茶改場協助監測下，發現石虎、食蟹蒙等保育類野生動物造訪，魯冰花也遭野兔啃食嫩葉，黃澄澄花海中依稀可見些許窟窿。謝錦明指出，魯冰花有耐寒、耐旱特性，且含有大量的機質能改善土壤，根部附有根瘤菌，固氮力強，花期過後則翻進土壤，成為重要綠肥，雖不少魯冰花被啃食影響肥份，但茶農也很有愛心，不會驅趕，希望與野生動物們共存共榮。

(中時 )