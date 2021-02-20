在與澳洲政府爭論要求分享新聞收入之下，臉書封鎖了澳洲地區民眾的新聞擷取和分享。

世界多國的司法管轄區皆要求臉書或谷歌與出版商分享收入，包括歐盟在2019年的一項命令，歐盟國家並且須在今年六月前立法。

在一些面向上讓歐盟與澳洲在面對臉書時有了不同做法。其一為歐盟2019年通過的著作權規定，要求臉書或谷歌等線上平台在使用其作品時，先與音樂家、藝人、作家、新聞出版商或記者簽下授權協定。

這項規定將不會迫使線上平台為發布到新聞網站的連結進行付費，此為臉書與澳洲政府的主要癥結點。法國為歐盟首個實施該規定國家，新聞出版商已經先與谷歌達成協議。

而澳洲政府所謂的媒體議價準則(Media Bargaining Code)是立基於澳洲競爭法，為較歐盟更嚴苛的做法。

臉書也在上個月試圖緩解出版商壓力，在英國推出臉書新聞，並與Channel 4新聞、金融時報等媒體簽約；而在德國和法國推出該服務前，先募集兩國的媒體公司意見。

另外歐洲媒體集團也較有區域性的範圍和影響力，大型媒體公司例如德國博德曼(Bertelsmann)或法國的威望迪(Vivendi)由於語言文化差異，只侷限在本國市場主導。

(時報資訊)