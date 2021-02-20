獻給市民滿滿福氣 中市府打造超萌「福祿牛」燈具。（台中市政府提供）

超萌小牛穿上圓滾滾的紅色葫蘆福祿衣，手捧糖葫蘆，將滿滿福氣獻給每位民眾。（台中市政府提供）

廣場以粉金色佈置打造甜蜜感，在草皮上放置可愛的糖葫蘆，象徵甜蜜與好運包圍。（台中市政府提供）

台中市配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，停辦2021中台灣元宵燈會，改於豐原陽明市政大樓布置主題燈飾，打造一頭5公尺高的 「福氣葫蘆福祿牛」；20起至2月28日展出，超萌小牛穿上圓滾滾的紅色葫蘆福祿衣，手捧糖葫蘆，將滿滿福氣獻給每位民眾，廣場周邊也以粉金色佈置應景燈具，營造年節氣氛。

秘書處表示，此次佈展在豐原陽明大樓登場，以葫蘆福祿牛為造型，象徵「葫蘆甜，豐好年」，展期自今日起至2月28日共9天，廣場以粉金色佈置打造甜蜜感，在草皮上放置可愛的糖葫蘆，象徵甜蜜與好運包圍，周邊道路則搭配繽紛色的燈籠及璀璨金色燈球佈置，圓潤飽滿的樣子象徵年節「團圓」概念，期許未來一年豐饒好年。

秘書處指出，受疫情影響，許多年節活動在防疫原則下取消，市長盧秀燕為讓市民感受元宵喜慶氣氛，因此特地在陽明市政大樓進行小型燈具佈置，新的一年，市府團隊將繼續和市民併肩努力，祝福市民在新的一年平安健康、犇向幸福。

(中時 )