台21線埔里鎮桃米坑路段，行駛車輛經常在下坡路段超速，南投交通隊已規劃區段測速設備，近期將上路，初期亦有交通宣導期。（南投縣警局交通隊提供／黃立杰南投傳真）

台21線埔里鎮桃米路段，由於是觀光交通要道，常有車輛在下坡路段超速行駛，影響附近居民生活且增加道安風險。經居民反映後，南投縣警局去年起，啟動區段測速系統增設，將於本月底完工並啟用，採用台製廠商研發的設備，除設置的固定式測速照相桿外，也不定期規劃移動式測速。

南投縣警局交通隊表示，會選擇台21線51.2公里至53.9公里的下坡路段，是因為該處多彎道且長下坡，因而向交通部提出需求，爭取400萬元經費補助，設置區間測速執法設備，在長2.7公里的下坡易肇事路段，利用新型影像辨識技術，進行區間測段，未來將針對往來違規車輛進行拍照後逕行舉發。

交通隊統計，中潭公路是往來埔里到魚池並前往日月潭風景區重要道路，也因為假日觀光車輛多，近3年來，埔里鎮桃米路段共發生7例超速失控翻車及自撞護欄的死亡車禍，另受傷事故亦多達163件，主因都是超速行駛導致意外頻頻發生，過去因執法地點及時間，無法全天候配置警力進行超速追查，因而決定利用科學儀器交通執法專案，以科技輔助系統設備，取代之前的人力執法。

交通隊交通安全組長李安景指出，區間測速設備現仍在建置中，預計最快2月底可建置完成並驗收，待經濟部標準局檢驗合格後，會再另行公告，請民眾無論何時須依速限行駛，而有關網路民眾謠傳已開始上路拍照，屬不實訊息，待測速設備確定上線後將公告，同時初期上路有執法前宣導期。

(中時 )