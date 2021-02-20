日前新黨出身的無黨籍台北市議員李慶元重返新黨，但他曾在2016年立委選舉時獲民進黨禮讓，引發新黨內部分人士質疑，對此新黨主席吳成典接受中國時報專訪時表示，李慶元至今認同九二共識且不支持台獨，當初作法只是選舉策略考量，新黨理念不變，歡迎故雨新知一起回新黨，讓新黨再起。

吳成典指出，他當選新黨主席後，李慶元就與他接觸，表示台北市議會只有兩席新黨議員，若新黨讓李慶元重返就可成立黨團。他便與黨內溝通協調，讓李慶元辦理回黨，新黨得以在台北市議會成立黨團。

吳成典坦言，協調過程中，新黨內有人質疑李慶元2016年立委選舉時獲得民進黨禮讓，意味著李慶元靠向民進黨，對此李慶元當場向他表示怎麼可能，自己從頭到尾反台獨，他也相信李慶元沒有任何台獨色彩，只是一時選舉策略的調整運用，且李慶元在台北市議會多年，也看不出來有任何支持台獨的言行，因此無須因這次選舉質疑李慶元支持台獨，他對李慶元的統派色彩有信心，不覺得李是台獨支持者，他與李見面時李也在罵民進黨，覺得民進黨執政表現不佳，李也與如今新黨的想法一致，支持九二共識。

不僅李慶元重返新黨，吳成典指出，前新黨籍立委周陽山，以及前新黨籍國大吳正群、邱建勇等人，近期也都重新登記成為正式的新黨黨員。日前他舉辦紀念小三通20周年記者會時，也邀請當時促成此事的新黨籍公職李炷烽、鄭龍水、金介壽回到新黨黨部一起召開記者會。

然而就在李慶元返回新黨讓新黨重建台北市議會黨團後，新黨秘書長、台北市議員潘懷宗遭檢方質疑詐領助理薪資被約談，對此吳成典表示，議員的公費助理補助有限，對議員而言常常不夠用，加上有時助理辭職後新招聘人手也需要時間，因此有時會有比較彈性的作法，但要說貪污助理費落入議員自身口袋內幾乎不可能，相信潘懷宗不可能去貪這種錢。

吳成典還說，潘懷宗坦言有些處理方式不夠周延，因此與檢方認罪協商中，相信解釋之後可以還他清白，但因為現在處於偵訊階段，因此無法對外透露太多。雖然新黨內有人主張應該處理潘懷宗，但他認為司法尚未定論前不應有太多揣測，加上碰到過年，因此對此事的處理就比較緩，目前靠著其他人代為處理潘懷宗的新黨秘書長與新黨台北市議會黨團業務，讓兩者都得以持續運作中。

(中時 )