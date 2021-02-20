全台最知名的農夫、也是前總統府國策顧問黃崑濱「崑濱伯」前年底因身體不適，臥病在床迄今，20日下午3點46分驚傳辭世，面容安詳，享耆壽92歲。

崑濱伯可說是全台最知名的農夫，他與煌明伯、文林伯3人，因《無米樂》紀錄片爆紅，老農樂天知命的形象深植人心，而「無米樂的故鄉」後壁菁寮近年來也成為旅遊、影視拍片的熱門景點。

煌明伯在2016年辭世後，崑濱伯和文林伯仍活躍於推廣農村文化活動，但崑濱伯在2019年底時傳出身體不適，一度住院治療，出院後臥床，由擔任護理師的女兒留職停薪，回家照顧崑濱伯迄今，去年重陽節前蔡英文總統也曾前來探視，當時崑濱伯精神尚可，手腳還會拉被子，沒想到今天就傳出過世消息。

台南市直轄市米穀商業同業公會前理事長黃麗琴、無米樂稻米促進會總幹事張美雪及崑濱嬸、女兒都在場陪伴崑濱伯，崑濱伯的兒子自北部趕回家中途中，黃麗琴說，崑濱伯呼吸不順，下午就走了，他走的安詳，無病痛，崑濱伯的離世對推展農村、稻米文化是個損失。

(中時 )