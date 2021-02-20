針對蔡政府宣布國安及兩岸人事異動，國民黨立委賴士葆今天表示，美國總統拜登上台呼籲兩岸進行和平對話，蔡英文年前談話也釋出善意，但聽其言觀其行，卻是說一套做一套。國安團隊重整，盼望兩岸冰凍能夠緩解，我們樂見其成，只是蔡政府仇中、反中的思維和心態沒有調整，喊破嘴巴兩岸也不可能會有對話的機會。

賴士葆說，接任陸委會主委的邱太三昨說「派飛機來不如創造商機」，請邱太三先去跟衛福部長陳時中溝通，採購疫苗就是擺在眼前的商機，正常邏輯應該是跟總代理BNT疫苗的上海復星採購疫苗，卻繞圈子跟德國總部洽談，一個商業採購硬要泛政治化。

賴士葆批評，陳時中要世界各國正視台灣是一個國家，要跟台灣交易的國際廠商要視台灣為直接交易國，卻視上海復星如毒蛇猛獸，避之唯恐不及，要扯談創造什麼商機真是笑話。而總統府還好意思說疫苗是科學問題無關政治，完全無視陳時中徹底將疫苗採購扯上主權的政治爭議。

賴士葆嘲諷，陳時中要將台灣跳脫大中華區，讓他瞠目結舌開眼界，到底是太有才還是太無知！他批評，大中華區非法定名詞但卻是實質存在，陳時中要台灣與中華文化完全脫鉤沒有任何的連結，這樣的心態兩岸根本沒有什麼對話的基礎。

賴士葆解釋，過去經濟圈文化圈一直流行「大中華共同市場」、「大中華經濟圈」的概念，也落實在很多跨國大企業和學術界，比如Google 、蘋國、麥肯錫、花旗銀行、微軟等公司，都設有大中華部門或分公司，哥倫比亞大學的大中華研究所，它包含陸、台、港、澳等地，甚至有的涵蓋新加坡、馬來西亞地區。

(中時 )