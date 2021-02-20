趙少康重返國民黨 街訪民調最贊成他選…

中廣董事長趙少康日前宣布重返國民黨，緊接宣布將爭取黨主席，並稱自己志在2024年總統大位，投下政壇震撼彈。常在臉書評論時事的名醫沈政男認為，現階段最適合趙少康的應該是選六都，而不是越級挑戰選總統，他還分析趙少康的人格特質指出，1994年趙少康不該退出政壇，2021年回歸後也不該直取總統，「因為，你選不上的」。

沈政男今(20日)在臉書上表示，江啟臣已宣布投入下一屆國民黨主席選舉，而以他代理將近一年來的表現，還有最近獲得時代雜誌的加持，當選機會頗高。同時，沈政男更指出，前主席朱立倫今年應該不會參選，因為今年不只有人要選，還是超強大咖要選，而這個大咖就是趙少康。

至於趙少康可能會被國民黨的「一年條款」卡住，無法參選黨主席，沈政男則指出即使趙少康不選黨主席，他還是會選2024，因為他這番重出江湖，就是為了選總統。

沈政男以前高雄市長韓國瑜的大起大落為例提醒趙少康，若沒在沉潛時讓自己升級，只是憑藉著年少時代萬夫莫敵的氣勢，下場就是曇花一現。同時，他觀察趙少康最近的言論後指出，趙少康的老年回歸，還是靠著年少時代那一套政治天賦與直覺，加上救國救民的傻勁，就想要揹起殺鬼刀，一闖台灣政壇鬼域，而且一開始就挑戰鬼王，一定要選總統，真的是1994錯了一次，2021又錯上加錯了。

沈政男更對趙少康喊話，「1994，你不該退出政壇；2021回來以後，你也不該直取總統大位！因為，你選不上的」，並指這樣只是白白浪費趙極其珍貴的老年歲月，且對國民黨也沒什麼好處。沈政男還忍不住直言，趙少康如果想要貢獻國民黨與中華民國，現階段最適合他的，應該是參選六都市長，而不是越級挑戰選總統。

沈政男認為，如果趙少康不能反省到這一點，依然要選總統，國民黨中常會當然不必為他修改黨章、讓他選黨主席，且事實上江啟臣的形象與路線，正是接下來國民黨所需，他已經是一個夠好的黨主席了。

【江啟臣當黨主席已經夠好... 由沈政男發佈於 2021年2月19日 星期五

(中時新聞網)