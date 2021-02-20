桃園市龍潭區2019年9月發生「貓霖幫」幫主江宗霖在住家前遭行刑式開槍轟頭身亡，殺死江的凶手林哲汶、林文慶，台灣高等法院二審判決2人無期徒刑，最高法院20日駁回2人上訴，無期徒刑定讞。

2019年9月桃園龍潭貓霖幫幫主江宗霖在家門前遭林哲汶、林文慶連開3槍、槍槍瞄準要害，見江中彈還持槍托猛砸頭10餘下，緊急送醫仍傷重不治。犯案動機為2人和江男發生財務糾紛心生不滿，更透過管道得知江適逢母喪，認為有機可趁，才犯下此次極其殘忍凶殺案。

一審法官認為兇嫌2人還年輕，自小父母離異，經教化後仍有機會返回社會並無判極刑之必要；4月宣判，依殺人、攜帶凶器強盜未遂罪判2惡煞無期徒刑、褫奪公權終身。

去年11月11日高院二審宣判，合議庭仍依照殺人、槍砲、加重竊盜等多項罪名，判處2名兇嫌無期徒刑且褫奪公權終身。

林哲汶、林文慶2人不服判決上訴最高法院，三審法官認為二審在適用法則及踐行程序都無不當違法，駁回2人上訴，維持無期徒刑判決定讞。

(中時 )