雲林縣北港鎮街角藝事館「華星印書局活版故事館」，訴說鉛字活版印刷的故事。（張朝欣攝）

雲林縣政府為再造北港百年藝鎮、記錄傳統工藝，向文化部爭取經費進行「北港街角藝事館」計畫，20日舉辦5處北港街角藝事館成果發表會，並介紹最新啟用的「華星印書局活版故事館」，邀請大家元宵節來體驗百年藝鎮的工藝文化。

「北港街角藝事館」計畫，透過公開徵選方式，以北港地區工匠藝師為主要對象，經2階段審查遴選出陳明洲「神山堂陳明洲雕塑造工作室」、周秀惠「秀惠拼布工房」、陳威光「帶偶回家工作室」、蘇明堂「華星印書局活版故事館」、蘇俊碩「石顏藝術彩畫坊」5處藝師工作室。

雲林縣副縣長謝淑亞20日前往新啟用的「華星印書局活版故事館」主持成果發表會，在地工藝師齊聚一堂，由活字版印刷工藝師蘇明堂介紹鑄字技術、印刷器物、活版文物，水牛設計公司負責人呂耀中則分享工作空間的改造歷程。

謝淑亞表示，為了將北港藝師工作室打造成巷弄街角處的特色工藝館，縣府委託水牛設計公司執行各展館規畫，從2018年12月至今歷時2年多，改造後的工作室以開放展覽館的概念呈現，工藝師創作展演就在自家起居生活空間，同時扮演解說人員的角色，讓民眾可以就地就近欣賞工藝文化的魅力。

蘇明堂說，華星印書局已有80餘年歷史，由父親蘇彭創立，當時只有1台小型手動名片印製器，後來才添購2台二手鉛字活版印刷機，1970年他接手印書局，2013年退休交棒給第3代。

「華星印書局活版故事館」保留鉛字印刷工藝與諸多器材，包括1萬多個鉛字、銅版、木版，以及各種早期印刷器具，未來將配合鄰近的北港朝天宮導覽行程，成為充滿在地故事的街角亮點。

(中時 )