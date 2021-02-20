大年初四百萬ＢＭＷ和美撞護欄2人慘死杜男倖存酒駕肇事。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

大年初四彰化縣和美鎮15日凌晨1時30分發生死亡車禍，27歲周姓駕駛、23歲詹男、22歲杜姓男大學聚會，深夜興起試車自撞護欄，造成周、詹拋出車外慘死，杜男在車內倖存，酒測值達每公升1.0毫克，事後坦承是他喝酒駕車釀禍，兩好友慘死，當下不知所措，沒說出駕車的情節。

這次過年悲劇讓人唏噓，據了解，當時車內3人疑似要試車

，卻失控高速自撞護欄，導致周男、詹男被拋飛車外當場身亡，警方到場時發現，杜男受有輕傷、飽受驚嚇，所幸意識清楚，酒測值高達每公升1.0毫克。

因為慘死周姓是車主，都以為周是駕駛，杜男也疑似語焉不祥，緊急送醫，15日進行相驗，警方警覺事有蹊蹺，杜男雙腳有插傷，像是被變形車體夾住，臉部及胸部也疑有安全氣囊爆開撞擊留下的痕跡。

17日警方製作筆錄，杜姓男子坦承是他才是駕駛，當時周男坐在副駕駛座，詹男則是坐在後座左側。研判當時高速撞擊，杜在駕駛座有繫安全帶，才沒被甩飛出去，逃過死劫。

這起慘劇掀起震驚，詹男還是現役軍人，戴妻子參加聚會，沒想到一夥好友深夜聚會，還興起試車，詹妻當時正到超商買東西，事後到現場看到先生慘死，當場崩潰。

周姓車主的妻子表示，先生說去看朋友聚會，14日晚間還有收到丈夫傳來的一起聽汽車引擎聲的影片，時間晚了就去睡覺，沒想到睡夢中接到先生死訊。周和妻子是做網拍，出事的ＢＭＷ轎車是2014年2月出廠，新車價約200至250萬元，沒想到朋友間開心聚會，釀成憾事，一去不回。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，檢方複訊，杜男坦承車子確實是他駕駛，開車前有喝酒，相關跡證還要進一步相驗。至於杜男在出事的第一時間，是否有其他說法，從卷宗當中沒有紀錄。

檢方指出杜男酒後駕車致人於死，已經分別與周男、詹男的家屬先允諾賠償30萬元，17日以25萬元交保候傳。

(中時 )