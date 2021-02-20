雲林縣北港鎮顏思齊紀念碑圓環意象燈組，訴說顏思齊開台400年歷史。（張朝欣攝）

今年是顏思齊開台400周年，雲林縣政府特別在北港鎮顏思齊紀念碑圓環，規畫400年前顏思齊率眾來台開墾的意象燈組，以現代網布光環境模擬海浪圖騰，並將顏思齊漫畫形象元素融入，讓民眾在元宵節賞燈之餘，也能了解北港地區在開台歷史的重要性。

雲林縣政府因應防疫，今年取消北港燈會，但為讓民眾感受春新與元宵氛圍，在北港鎮規畫5大賞燈點，其中顏思齊紀念碑圓環的意象燈組20日已完成主要布置，將於25日正式啟燈，顏思齊與鄭芝龍2名開台者搭乘船隻，造型可愛，海浪圖騰圍繞整個圓環周邊，營造乘風破浪氛圍，吸引不少民眾拍照打卡。

縣文化觀光處長陳璧君表示，400年前顏思齊與鄭芝龍沿笨港溪登陸，一路於北港鎮、水林鄉紮營設10寨，在大航海時代展現激情與冒險。今年的意象燈組結合北港電動花燈元素，船隻會隨著環形軌道不斷移動，2人乘船抵台的情景將在顏思齊紀念碑圓環重現，帶領觀賞者感受雲林的大航海時代。

研究顏思齊登台歷史數十年的水林鄉水北村長洪茂仁表示，據史料記載，顏思齊於1621年登陸台灣，荷蘭人則是1624年來台，顏思齊當時在北港、水林地區設10寨，1625年病世後由鄭芝龍接手經營，其組織嚴謹，荷蘭人勢力遍及全台，但就是無法進入10寨範圍內。

洪茂仁說，水林鄉是顏思齊最早落腳台灣的地點，因此被譽為「開台第1鄉」，水北村顏厝寮目前仍保有眾多顏思齊遺跡，包括易守難攻馬蹄型聚落、明朝7角井等，近年來大陸顏氏宗親會多次到雲嘉地區祭祖，原本預計今年來台進行「顏思齊開台400周年」研討會，卻因疫情等因素無法成行，相當可惜。

(中時 )