國民黨主席江啟臣今天宣布將爭取連任，且表示願意扮演2024年國民黨重返執政的「造王者」，對此已宣布參選黨主席的孫文學校總校長張亞中旋即做出回應，強調國民黨更需要「造黨者」而非「造王者」，因此國民黨應趁這次機會好好辯論，找出黨要走的路線。

張亞中表示，近年台灣政壇好像是被小英傳染了，連國民黨也流行起了十足的文青風。在江主席的聲明中，彷彿感受到了一股春暖花開的訊息，國民黨似乎就在主席的英明領導下，沐浴在春風吹拂中，已然撥雲見日，即將破繭而出，迎向新生了！可是真的是這樣的嗎？黨員同志們真的覺得這一年來國民黨已然擺脫低迷，天朗氣清，惠風和暢了嗎？不禁要問，文青風就可以為黨救亡圖存嗎？

張亞中指出，儘管民進黨這一年來幹了不少壞事、蠢事，因而導致了民進黨整體民調的下滑，但國民黨又真的幹了多少讓大家有感的好事、聰明事嗎？國民黨依然處在嚴峻的存亡絕續的關頭，套句連勝文的話，國民黨現在已經淪落到比丐幫還不如的窘境。但是，不管怎麼說，丐幫還有綠玉杖，還有降龍十八掌，國民黨的降龍十八掌在哪裡？在反萊豬的公投連署書裡嗎？還是在罷免案的選票裡呢？或是在江主席聲明中所細數的他這一年來的種種「功業」中呢？

張亞中質疑，在國父孫中山先生的論述中，罷免權與創制權是人民在對政黨與政府失望後所發動的直接民權。曾幾何時，現在的國民黨，不只在立法院束手無策，十多個執政的縣市也是獨立作戰，而黨中央只剩下動員黨員連署的能力，卻還將人民的直接民權以為這是自己的「功業」，能不慚愧嗎？

張亞中還說，他更想請問的是，國民黨經過去年的慘敗後，真的已經搞清楚了自己應該走的道路了嗎？還是更進一步被民進黨「台獨加獨台」的論述所綁架呢？國民黨真的已經重新凝聚為一個戰鬥體，有了清晰的自我定位、理念與路線了嗎？還是依然處在一盤散沙，為個人權位競逐而機關算盡的內耗邏輯之中呢？

張亞中表示，江主席說他想要「造王」，但試問國民黨未來的「王」在哪裡？是什麼樣的王？是漢武唐宗？還是漢獻帝、崇禎皇呢？國民黨現在需要的究竟是「造王者」？還是可以真正為黨帶來重生的「造黨者」呢？

張亞中強調，一個沒有了靈魂、思想、理念與路線的政黨，除了隨波逐流、苟延殘喘之外，是不可能靠任何一位硬「捏造」出來的「王」來取得新生機會的。國民黨需要年輕化，但年輕與否也並不在腦殼外面的頭髮顏色，而在於頭腦裡面的新東西。國民黨現在不應再想，誰是「王」，誰「造王」，國民黨需要的一個能讓國民黨有理念、有思想、有路線的「造黨者」。國民黨為國家奉獻幾十年，從來不缺人才，更不缺熱情的基層百姓，我認為，只要從思想、理念、路線上再造國民黨，國民黨何愁不出「王者」。

張亞中認為，如果江主席真的要給國民黨帶來新希望，就請在「國民黨的降龍十八掌在哪裡？是什麼？」的題目下，讓所有有志競逐黨主席的同志，來一場可以把話講到清楚為止的男子漢辯論吧！他也將以「一介布衣」來挑戰主席、金童乃至各位天王們！

張亞中提醒，真理愈辯愈明，路線愈論愈清，請不要再以主席選舉前來場形式化的政見發表會，就草草了事。拉長辯論時間與次數，讓黨員看看國民黨應該往哪走、如何走；讓百姓看看國民黨有心自我改造，進而贏得尊敬！江湖規矩，他以下位者挑戰上位者，諒黨內各位前輩英雄不會破壞規矩，不敢給出這個挑戰機會吧！

(中時 )