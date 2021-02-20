蔡英文總統昨天公布國安新人事，四個新人事案，除了國安會諮詢委員沒有交接問題，其他三個部會首長將訂於下周二上午，在個部會交接。

此外，目前尚有總統府副秘書長以及1席發言人待補實，外界更不斷傳出定案時間，但總統府昨天否認，也並無徵詢；至於第二波國安人事，據了解，總統暫無調整規劃。

蔡英文總統調整國安團隊人事，總統府昨天宣布國安會諮委嚴德發，新任國防部長邱國正，陸委會主委陳明通轉任國安局長，陸委會主委一職由前國安會諮委邱太三接任；蔡總統並下達對新國安團隊推動國防改革、妥適穩定處理兩岸關係等期許。

目前備受矚目的，總統府前副秘書長劉建忻去年8月轉任考試院秘書長，副秘書長一職出缺至今；總統府前發言人丁允恭去年9月捲入桃色風波，請辭獲准，發言人一職至今尚未補實。

至於總統府副秘書長一職，知情人士指出，這個位子通常是總統找到適當人選，就會對外公布。

據了解，這波國安人事調整，2021新曆年前後開始研議，外界關心是否還有第二波調整，總統府發言人張惇涵表示，政府人事相關布局，都會在定案後對外宣布，在此之前，各界不要過度臆測。

(中時 )