東興圳景觀再造工程引發爭議，客家委員會主委楊長鎮20日由新竹縣長楊文科陪同，實地勘查工程現況，楊長鎮指出，做出好的品質比較重要、遇到困難要好好解決，也會持續與地方政府合作，解決剩下的工程。

東興圳景觀再造工程第一期範圍內的公27、28公園日前開放，受到親子青睞，而公26及綠41目前辦理驗收，預計於2月底開放。楊長鎮20日聽取文化局簡報，對於縣府團隊重新規畫的二期工程也有信心，強調會持續與地方政府合作。

東興圳景觀再造工程第一期工程的公26、27已開放，讓民眾可體驗親水空間。（莊旻靜攝）

東興圳景觀再造工程第一期工程的公26、27已開放，客委會主委楊長鎮（右）20日由縣長楊文科（左）陪同，視察現況。（莊旻靜攝）

楊長鎮指出，東興圳景觀再造工程保存農業時代的水圳、水汴頭、防風林、土地公及三合院，讓年輕人對於在地歷史有更深一層的認識。東興圳第二期工程原先爛尾，未能如期於去年12月完工，楊文科果斷斷尾，重新辦理發包，工務處長

工務處處長林鶴斯表示，二期工程分為汾陽堂、公3公園、民俗公園3個工區，採取最有利標方式辦理發包，預算為5500萬元，日前已經上網招標，希望期程能順利於3月決標、6月竣工。

另外，即將開放的綠41過去種植楊梅、楊桃等客家聚落常見作物，並設有體驗農為，未來可成為興隆國小食農教育的示範場地。

(中時 )