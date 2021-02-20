全國302個農會農事小組組長、副組長、會員代表將於2月21日改選，最高檢察署20日表示，「查察賄選及暴力督導小組」及各地方檢察署「查察賄選及暴力執行小組」已經在5日同步成立，全國各地檢署都全力查緝，截至20日止，農會選舉共受理110件321人，賄選案件88件268人；暴力案件10件23人；其他案件12件30人。

最高檢指出，這次農、漁會屬全面性選舉，農會方面全國302個農會農事小組組長、副組長、會員代表將於2月21日改選，基層農會理、監事互選理事長、常務監事並聘任總幹事3月6日舉行，直轄市、縣農會理、監事互選理事長、常務監事並聘任總幹事4月1日舉行，全國農會理、監事互選理事長、常務監事並聘任總幹事部分，在4月22日舉行；漁會方面全國39個區漁會漁民小組組長、副組長、會員代表將於3月20日全面改選，區漁會理、監事互選理事長、常務監事並聘任總幹事部分在4月15日改選，全國漁會理、監事互選理事長、常務監事並聘任總幹事部分在5月6日改選，工程浩大。

最高檢強調，本屆農會總幹事40多位屆齡退休，競爭激烈，最高檢非常重視這次選舉，已分赴部分選舉熱區的地檢署召開農、漁會選舉查察分區座談會，要求各地檢署與警、調、政風機關與農委會系統充分合作，全力查察，共同杜絕金錢介入，不讓暴力發生。苗栗及彰化地檢署查獲有賄選情事，目前均積極偵辦中。

(中時 )