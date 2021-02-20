紀錄片《無米樂》的主角之一、前總統府國策顧問黃崑濱（崑濱伯）20日下午3時46分去世，面容安詳，享耆壽92歲。台南市長黃偉哲聞訊後，今晚在臉書寫下，崑濱伯了卻牽掛與病痛，留下了溫暖的笑容與熱切的愛鄉情懷，讓鄉親們無限追思。

黃偉哲回憶，去年陪同蔡英文總統前往探訪崑濱伯時，崑濱伯心之所繫，盡是台灣農村的人事物；如今，崑濱伯留下了溫暖笑容與熱切的愛鄉情懷，讓鄉親們無限追思。

黃偉哲還說，希望崑濱伯繼續看顧他所摯愛的土地，並表示自己會將所有崑濱伯的叮嚀與教誨，與後輩們謹記在心、接續打拚，「崑濱伯，請您安息。」

據悉，崑濱伯2019年底傳出身體不適，一度住院治療，出院後臥床，由擔任護理師的女兒留職停薪，返家照顧迄今。去年重陽節，蔡英文總統更曾特地前往探視，當時崑濱伯精神不錯，手腳還會拉被子，沒想到如今卻傳出過世消息。

(中時 )