台灣房屋集團新春首日展店氣勢如虹，大宜蘭地區再添加盟版圖，台灣房屋羅東林場文化加盟店2月20日開幕，加盟店坐落於羅東市心精華商圈中正北路上，該店也成為台灣房屋成功團隊在大宜蘭地區的第五間品牌加盟店，由店東林振源率領旗下80名菁英，持續秉持團隊以愛為核心的經營理念，為大宜蘭的鄉親們服務，圓一個家的夢想。

台灣房屋集團總裁彭培業為新店剪綵賀喜，彭培業對林振源的領導理念與專業表現給予深度的讚揚與肯定，彭培業表示，台灣房屋追求高品質服務，致力於尋求優質夥伴，而林振源店東深耕宜蘭數十年，在集團已拓展多間加盟店，將房仲事業經營的有聲有色。他不僅專業，且溫暖無私，走遍全台灣對集團其他加盟店夥伴，傳遞成功團隊「主動付出、協助他人、完成夢想」的理念文化，而這正與台灣房屋的核心價值貫徹如一。

擁有25年房仲經歷的林振源表示，宜蘭人口紅利雖不多，但房市卻依然相當熱絡，受惠雪隧等交通利多，串聯了北北宜一日生活圈，讓不少在地民眾選擇留居宜蘭家鄉，以通勤往返工作，這也讓宜蘭的住宅市場擁有穩定的剛性買盤，價量表現長期持穩。

林振源表示，除了在地客群，隨著近年國旅盛行，從外縣市東漂宜蘭置產的客群比例也越來越多，除了購入透天、華廈自用，也有不少投資客入手高價農舍當度假屋或規劃民宿使用，看好大宜蘭地區的房市魅力與潛力，持續深耕宜蘭。

林振源表示，成功團隊的使命感與核心價值，不屬於個人的理念，更不是貼在牆上的標語口號，而是經由團隊中的每一個人認同並希望力行實踐的理念，希望能傳遞我們的這份熱情，讓全台灣所有房仲同仁，都能帶著這樣的友善情感，幫助每一個人完成家的夢想。

(工商 )