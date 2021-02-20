趙詠華和林俊逸將於3月27日在台北國際會議中心舉辦演唱會。（吳松翰攝）

趙詠華和林俊逸將於3月27日在台北國際會議中心舉辦演唱會。（吳松翰攝）

趙詠華和林俊逸將於3月27日在台北國際會議中心舉辦演唱會。（吳松翰攝）

趙詠華和林俊逸將於3月27日在台北國際會議中心舉辦「華逸登場」演唱會，他是出了名的師奶殺手，每次出席公開活動，都有一批固定鐵粉追星，且「燈牌」絕對少不了，趙詠華聽聞此事，趕緊藉本報向粉絲喊話：「壓力好大喔，拜託大家那天幫我多準備燈牌。」開玩笑演唱會當天要跟林俊逸PK燈牌數量。

林俊逸回想一次有位歌迷舉的燈牌「爆亮」，讓眼睛些微畏光的他，演出結束後一度失明，「那個燈牌簡直可以照亮整個台下，唱完下台後我跟對方說『謝謝，但燈牌真的亮到我看不到，唱歌時可以先放下』，沒想到歌迷立刻就哭了」。好奇舞台劇演出經驗豐富的他，開唱不必準備提詞機？林俊逸緊張大喊：「屁啦，提詞機是我的命耶。」

為了顧及各年齡層的歌迷，演唱會曲目上看70多首，趙詠華也在選歌時，意外發現林俊逸隱藏小生憂鬱的一面，「他會不自覺挑選偏悲傷的歌曲，結果就被我打槍，這次希望帶給大家歡樂、正面力量」。至於林俊逸，面對首次大型個唱，他坦言頗有壓力，「但內心興奮及期待大過於緊張情緒」，趙詠華則安慰他：「我有給你很大的安全感吧。」

趙詠華和林俊逸看似默契絕佳，其實，此次合作前兩人私下甚少交流，她提出邀約時，林俊逸還以為是「詐騙集團」；這不是他第一次誤以為遇上詐騙，之前江蕙開唱，林俊逸不敢相信自己受邀擔任二姐的演唱會嘉賓，後來費玉清封麥，黃明志邀林俊逸合作歌曲向小哥致敬，他也以為黃明志是騙子，這次趙詠華來邀請，也是兩人碰面後，林俊逸也確認真實性。

對於新冠肺炎疫情至今狀況不定，先前有許多演唱會延期或取消，兩人認為一切順其自然，不要有過多的擔心，林俊逸表示：「我都會盡可能看新聞，了解疫情走向。」趙詠華也說：「我們做這行的人一定要充滿快樂，開心時細胞才會充滿正能量。」華逸登場演唱會購票可洽年代售票系統。

(中時 )