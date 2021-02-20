42歲大陸男星李晨2015年認愛范冰冰，2年後傳出求婚成功，卻因女方陷入陰陽合約風波，2019年結束4年戀情，儘管李晨之後曾多次傳出緋聞，還一度傳出2人復合消息，但都沒有獲得證實，日前他又被直擊和李冰冰私下聚餐的畫面，頓時掀起熱烈討論。

李晨日前被直擊出沒在某間飯店，疑似是剛聚餐結束，他一身輕便和友人在門口聊天，一行人裡面竟有知名女星李冰冰和其姊姊李雪、博納影業集團的CEO于東等人，其他人離開時都是揮手示意，只有李冰冰還拍了拍他的背，才跟著搭車離去，2人看起來交情匪淺。

李晨和李冰冰的互動全被拍。(圖/翻攝自微博)

接著李晨便和于東一起到附近的酒吧續攤，一直到凌晨4點才離開，還一路小跑到停車的地方，隨後搭車回家，畫面曝光後，不少網友紛紛直呼，「大牛哥看起來心情很好」、「氣色看起來不錯，繼續加油」，然而也有網友感到不勝唏噓，「見面的那個冰冰，已經不是同一個冰冰了」。

李晨和范冰冰曾經愛得高調。(圖/中時資料照)

事實上，李晨和范冰冰分手後，便全心在夜店副業上，看似已經慢慢走出失戀陰霾，范冰冰也在受訪時表示，當初她為了不讓李晨受到陰陽合約牽連，忍痛提出分手，2人分手後仍然是很好的朋友，「我還是覺得他是一個非常非常好的人，是非常值得我尊敬，非常值得我去付出的一個人」。

(中時新聞網)