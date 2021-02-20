台灣即將從COVID-19疫苗全球取得機制「COVAX」取得20萬劑AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中20日表示，上午食藥署會議已通過牛津（AZ）疫苗緊急授權，包括德國、韓國、義大利三個廠，疫苗抵台後，最快七天、最慢40天，就能開始施打。

陳時中指出，針對即將來台的AZ疫苗，設有三個關卡，第一關是AZ本身疫苗的使用，已經同意，第二關是進口藥廠部分，有核准韓國、義大利、德國廠，第三關則是每一批的質量是否正確。至於何時開打，要視到貨時間而定，最快七天、最慢40天，COVAX目前也還沒通知，將透過哪家航空公司配送疫苗。

外界稱洽購輝瑞（BNT）疫苗沒有透過上海復星是因政治考量，陳時中則說，我方去年3至6月後都是跟主要研發、生產公司聯繫，後來在跟BNT談時，東洋、雅各臣也有各自來談，這些都破局後，BNT總公司主動聯繫我方要看合約後續如何進行，所以就往下談，「既然是總公司要跟我們談，我們當然就談，心就比較定，是跟總公司談」。

至於莫德納疫苗緊急授權進度如何？陳時中說，食藥署都在進行中，應該很快就有結果出來，因簽約後都還在持續要求對方提供相關資料。

AZ疫苗是否最快3月施打？陳時中指出，AZ疫苗是否3月初施打，大致上會等到貨時間而定，最快7天、最慢40天，希望能準備好書面資料，後續作業才會快；至於AZ疫苗配送運送怎麼安排？是否爭取由國航負責？陳時中說，當然有可能由國航負責，COVAX是委託聯合國組織UNICEF負責，對方也已跟我方聯絡過，但尚未通知由哪家航空公司負責。

除了韓國廠，AZ疫苗未來會由哪國輸台？陳時中指出，有在合約中載明不能是中國製，其他則會經過相關程序把關。

對於法國、瑞典都傳出AZ疫苗導致醫護人員出現副作用，有停打情況，陳時中表示，近來其他國家相關作為都會高度重視，但數目不多，需和不良反應事件做區隔，像英國施打量多但沒有這樣情況，目前還是依循WHO規定18歲以上、變種病毒皆適用的方向做，再持續觀察。

(工商 )