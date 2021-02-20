鴻海（2317）推出的MIH平台一呼百諾，截至目前為止，會員數堂堂突破700大關，市場熱度超乎預期，連鴻海董事長劉揚偉在20日開工大典上，也不得不調整原先對車用市場的預期，將電動車的大爆發期從2025年往前拉到2024年，但劉揚偉強調，鴻海電動車挑戰全球市占一成的目標不變，仍會落在2025年，但2023年，車用的營收就有機會被看見。

鴻海MIH平台成為電動車市場的新標竿，參與的廠家與日俱增，截至目前為止，MIH的會員數已達到736家，為凝聚共識，鴻海規畫於3月舉行MIH會員大會，劉揚偉指出，這是MIH平台第一次透過大會和會員做溝通，會員數快速累積到736家，意味著業者對MIH有著很大的期望，鴻海也希望可以儘早「將期望變真實」。

劉揚偉透露，今年平台陸續就會製造出新車來，依據既有規畫，今年第四季就會有二至三輛依照MIH平台設計的車子會進行發表，其中二款是乘用車，一款是巴士，至於設計方向，考量到台灣市場有限，將會瞄準中國和美國等海外市場來做設計。

電動車前景持續看好，劉揚偉去年一度提出電動車的關鍵年在2025年，不過，20日他突然改口說，目前看來發酵時間有可能會提前到2024年，他強調，2024年會有比想像更多的PLAYER參與其中，並呼籲「未來2至3年是關鍵，電動車產業鏈的同業，一定要抓住此時機」。

不過，劉揚偉也不諱言，現對鴻海來說，車用的占比還是很小，儘管今年車用的營收還會再成長，但對集團來說，占比還是不大，要在集團的營收中被看見，恐怕得等到2023年，至於鴻海電動車市占達到一成的既定目標不會改變，仍維持「2025年才會達成」的看法。

雖然車用布局才剛起步，新冠肺炎的陰霾也尚未遠去，不過劉揚偉對今年上半年的景氣看法相對樂觀，直言「上半年景氣相當不錯」，而鴻海受惠於中國農曆春節積極推動的「就地過年」新政令，今年的返工率大幅提升，劉揚偉表示，「今年缺工的問題已不像往年那麼嚴重，首季營運確實有些淡季不淡的味道」。

(工商 )