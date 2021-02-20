樂天桃猿專屬啦啦隊「Rakuten Girls」睽違4年公開徵選，今日有20名活力正妹進入最終決選，經過長達8小時的徵選後，藝人小鐘、李懿等人當評審選出最優秀的7人成為樂天女孩新成員。

此屆共有188名女孩報名徵選，早上決選初階段先從40位女孩中篩選出21位女孩到終極決戰階段，每位女孩素質高，跳舞實力不馬虎，還有女孩帶來打擊樂器、魔術、跆拳道、國標、長笛、饒舌等不同面向表演，讓評審團直呼「好難評」。

最後由IG粉絲近59萬的網紅林襄、年僅18歲的國標舞小天后熊霓、前LamiGirls陳伊、林俞廷、李芳、邱紫庭、呂巧函等7人加入，若最後順利簽約，樂天女孩光是本土啦啦隊員就多達26人。

熊霓是這次決選中最年輕的女孩，年僅18歲，不過他的背景可是大有來頭，2016年曾代表中華隊國標舞蹈出國比賽，也是唯一入選決賽的亞洲選手，這次帶來的熱舞表演及捷舞大受評審好評，藝人小鐘更是大讚，「水準很高，不像18歲的表現，像是在國家表演廳看國家級表演。」連毒舌老師張春婕都說讚。

而林襄有「美胸版黃捷」之稱，是這次受到矚目的徵選者之一，在網路上擁有大批粉絲，是小有名的網紅，除了外型亮麗以外，這次帶來甜美、性感舞蹈也相當吸睛，加分題帶來氣質、帥氣、性感、可愛等不同風格連拍，毫不怯場的表現讓小鐘笑說「攝影大哥的相機聲沒停過」。

陳伊則是前LamiGirls成員，從19歲時參加徵選加入，不過2015年因故退出，這次捲土重來、強勢回歸，相隔9年再度參加徵選，展現高度舞台經驗，她笑說，「以前19歲徵選時比較屁孩，這次要有小女人的感覺，性感一點。」帶來的性感熱舞也獲得評審肯定很專業。

(中時 )