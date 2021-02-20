【政新鮮】陳柏惟被提罷免竟稱「與有榮焉」 刪Q總部嗆：不要臉天下無敵

「刪Q」行動朝二階連署前進，陳柏惟竟稱「與有榮焉」，因為自己做得好，才會有人計較，對此「刪Q總部」領銜人楊文元接受《中時新聞網》訪談怒轟陳柏惟「真的是不要臉天下無敵」，做得不好被提罷免說自己與有榮焉，就好比一個學生去考試，考了39分要被當掉，不自省為什麼考得這麼爛，怪是出考試卷的人有問題，還說他參加考試與有榮焉，簡直莫名其妙。

「罷免第一階段就有4千多人提案，難道這4千多人都是腦袋有問題？」，楊文元痛批，陳柏惟是「見講講過去，現講現忘記」，參選時開出的中火停機一天、在霧峰買房的承諾都沒有實現，認為政治人物應該要說話算話，有很多政見當初他就打算耍賴，只是為了吸引大家的眼球博取網路聲量，而且在立院、社群媒體上他種種偏激言行也是「教壞囝仔大小」，另外，陳柏惟身為民意代表，卻枉顧民意一路護航萊豬，甚至否決長照機構禁用萊豬的提案，根本沒有把人民的食安健康放在第一位，已經失格失德，不配去做一個立委。

「刪Q總部」領銜人 楊文元（刪Q總部提供／王文吉台中傳真）

不僅如此，楊文元也提到，陳柏惟屢次遇到罷免都訴諸統獨問題，說罷免他是為了懲罰台獨份子，但從頭到尾提案罷免的理由都不是因為他很台、很獨，不要不敢回應還扯東扯西，最後楊文元感嘆，現在陳柏惟的所作所為已經被市民看破手腳，不喜歡他的理由有上千上百種，大家只想趕快將他罷免下來，不要讓他繼續糟蹋台中第二選區。

(中時新聞網)