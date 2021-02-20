由日本動畫大廠「京都動畫」打造的《紫羅蘭永恆花園電影版》，在日本創下超過21億日元票房佳績，台灣上映後更累積突破2700萬元票房。近期更接連榮獲日本奧斯卡「優秀動畫作品獎」，以及東京動畫獎「最佳動畫電影」、「最佳原作暨劇本」、「最佳美術暨色彩與映像」3項大獎。台灣片商也確定引進本片的「杜比影院」（Dolby Cinema）版本。

杜比高科技的視聽技術，深獲好萊塢許多製片大廠青睞，品質更勝IMAX。《紫羅蘭永恆花園電影版》這回推出杜比影院版本，可說是回饋給影迷最棒的禮物。所謂的杜比影院，是將影像表現上的「杜比視界」，以及音響表現上的「杜比全景聲」組合在一起，打造在「特殊設計影廳」觀影的高端觀賞環境。屢獲殊榮的「杜比視界」HDR影像技術，對比度高達100萬：1，相當於一般影院的500倍，讓畫面呈現高亮度同時，還能表現出更加深邃的暗部，帶來更為豐富的明暗細節，呈現更多在一般影院所未能呈現的鮮明色彩。

此外，由知名音樂家艾文考爾（Evan Call）為本片打造的動聽配樂，這回也為了杜比影院版本，優化原本的5.1聲道，再透過「杜比全景聲」沈浸式音效系統，打破傳統聲道概念，讓音效得以更靈動地縈繞在觀眾周圍，甚至是頭頂上方，讓觀眾更加自然地「置身」在電影情境之中。再配上獨具匠心的影廳設計，經過特殊設計的曲面銀幕，還有環抱式座椅區，讓身處影廳內每處角落的觀眾，都能擁有絕佳的觀影視線，不受干擾地投入到電影當中。

對於推出杜比影院版本，導演石立太一說：「收到提案是在電影正式上映後，我自己並沒有在杜比影院看過電影，起初認為只是聲音與畫面作了一些提升，但如果想在杜比影院放映，就必須做出相應的影像調整才行。只不過，重新插手已經製作完成的作品，會不會偏離原本的製作意圖？光是這點就讓我猶豫許久，不過當看到負責杜比視界調色工作的『Q-tec』公司，他們所試做的影像之後，我發現可以一如既往地貫徹我們的初衷，因此就放心地開始進行。」

當看到完成版本之後，導演更驚呼：「畫面暗部的表現力非常驚人，特別是背景部份，杜比視界打造出的精美畫面，讓美術背景工作人員的付出獲得了回報。人物淚水等細微事物，全部都被描繪了出來，可以讓觀眾看得非常清楚。另一方面，有一些看不見會更好的地方，也為此進行了調整。」

《紫羅蘭永恆花園電影版》杜比影院版本，即將在2月26日起，於桃園新光影城獨家上映，成為台灣影史首部在台灣杜比影院上映的日本電影。

(中時 )