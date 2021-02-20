我國採購德國BNT疫苗一波三折，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日表示，已將採購合約簽字去函BNT，目前正在等對方回應，他還說「大中華區」只是形容詞，未來會提醒想跟台灣交易的國際廠商，正視台灣是個國家。對此，資深媒體人陳揮文表示，陳時中這麼講，不只BNT的疫苗買不到，恐怕連AZ和莫德納的疫苗都買不到。

針對陳時中所言，陳揮文19日在政論節目《新聞大白話》中表示，現在不是BNT買不到，現在可能連AZ，莫德納都買不到，並指陳時中所言形同主張一邊一國，北京當局和上海復興不會只在旁邊看。

陳揮文質疑陳時中，是不是故意要讓疫苗採購破局，「我們什麼時候都沒拿到你講這幹嘛？不能等疫苗拿到手上再來講？硬要講，這就是故意的」，他更分析，這些不是陳部長能決定的，不知道是不是上面還有人利用疫苗的機會在操作？

陳揮文認為，現在明明就是缺疫苗，可以先買到再來嘴秋，「你先講要把台灣當作國家來交易，那AZ怎麼賣你？我們跟AZ買1千萬劑；我們跟莫德納買5百萬劑，他能賣你嗎？」他並指出，不論是川普還是拜登，都奉行一個中國政策，也不認為我們是國家。

陳揮文感嘆，陳時中講這句話大家都同意，但在國際現實就不是，全世界這麼多國家只有15個承認我們，我們不是關起門來生氣，今天陳時中講得這麼明，

大陸那邊吞得下去嗎，吞下去之後那些小粉紅怎麼辦？就翻桌了，用陳部長的話去衍伸，蘋果賣手機也要把我們當國家，那我們都不要買了？

(中時新聞網)