台灣第一特務涉共諜 退役上校張超然羈押4個月後30萬元交保 19:122021/02/20 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 軍情局共諜案張超然30萬元交保。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 軍情局退役上校張超然、周天慈、王大旺、第五處前少將處長岳志忠4人共諜案，台北地檢署20日依違反《國家情報工作法》等罪起訴後，台北地方法院審訊在押的張超然後，裁定以30萬元交保，並限制住居、出境出海。 調查局是自2013年監聽蒐證，去年7月決定收網，並於10月20日搜索、約談3人到案。調查局懷疑，張、周2人利用軍情局退休人員每月定期聚會「月月會」吸收軍情局退役同僚，並於去年10月21日收網，執行搜索約談，張超然被檢方聲請羈押禁見獲准迄。 友達 加碼富采3億元持股 1月僑外投資金額 近10年同期第二高 (中時 ) #軍情局 #張超然 #交保 #共諜案 #30萬元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黑道發追殺令 懸賞50萬找蝦米 04:102021/02/20 社會新聞 「OB嚴選」逃稅2700萬 創辦人王蘭芳又遭查出漏報2000萬 14:532021/02/20 社會 台南居家檢男兩度落跑過2小時 超扯理由曝光 12:482021/02/20 社會 高市府加碼補貼 高銀推青創貸2.0挺青年 15:252021/02/20 寶島 住宅險投保動產 承保範圍擴大 04:102021/02/20 金融．稅務 高市府加碼補貼5年利息 高銀推青創貸款2.0挺青年創業 18:202021/02/20 財經 別貪快 中潭公路下坡區段測速將啟用 17:462021/02/20 寶島 「台中女麗購」今抽最大獎黃金50兩 盧秀燕撥兩次電話未接通 13:122021/02/20 生活 單月加班101小時 指南客運成累犯 04:102021/02/20 地方新聞 鄭爽爭扶養權案22日首對決 傳連外送平台都封殺她拒送餐 16:122021/02/20 娛樂 高雄市政府加碼補貼 高雄銀行推「青創貸款2.0」 19:132021/02/20 財經 社會熱門新聞 台中派出所全部警員便當吃一半丟下往外衝 原因曝光超暖心 - 社會 女大生反穿學士服超火辣！ 炸裂南球＋邪惡身材網暴動 - 社會 大逆轉 初四BMW試車撞護欄2人慘死 竟是倖存男大生酒駕肇事 - 社會 員警蹲安全島草叢偷拍惹爭議 超大看板還原真相 - 社會 海巡最強特勤教官蔣爭台 東南沙巡護中途驟逝艦上 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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