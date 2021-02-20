軍情局退役上校張超然、周天慈、王大旺、第五處前少將處長岳志忠4人共諜案，台北地檢署20日依違反《國家情報工作法》等罪起訴後，台北地方法院審訊在押的張超然後，裁定以30萬元交保，並限制住居、出境出海。

調查局是自2013年監聽蒐證，去年7月決定收網，並於10月20日搜索、約談3人到案。調查局懷疑，張、周2人利用軍情局退休人員每月定期聚會「月月會」吸收軍情局退役同僚，並於去年10月21日收網，執行搜索約談，張超然被檢方聲請羈押禁見獲准迄。

(中時 )