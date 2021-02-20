高雄銀行力挺青年，積極推廣高雄市市長陳其邁的青年政策，自市長上任半年來，陸續推出多項青年創業貸款專案，2020年9月開辦至2021年1月底，已成功協助530餘戶青創業者取得融資資金，合計貸款金額6.4億元。

現配合高雄市政府青年局利多政策，高雄銀行即日起推出「青創貸款2.0」專案，凡是2020年8月1日以後申請經濟部「青年創業及啟動金貸款」且獲貸者，其公司、商業、有限合夥或立案事業設立登記於高雄市，貸款金額100萬元以下，由經濟部補貼5年利息，超過100萬元部分，則由高雄市政府青年局加碼補貼最高200萬元5年利息；如以負責人名義申貸，負責人並應設籍在高雄市，同樣符合上述的加碼優惠申請資格。

為便民利民，免去民眾舟車勞頓，高雄銀行也配合提供一站式服務，凡至高雄銀行申辦「青年創業及啟動金貸款」者，只要填寫同意書供高雄市政府青年局審核並通過者，待核貸撥款後，即可享有此優惠，而獲得之補貼息將由高雄銀行撥補給申貸者，十分便利。

近來創業人群趨向年輕化，年輕人具創新精神，有熱忱和衝勁，但創業維艱，尤其是在事業起步階段的資金取得不易，而投資年輕人就是投資未來，由高雄銀行提供青年創業所需資金、政府給予利息補貼，降低融資成本，提供實質幫助，營造友善創業環境，讓有志青年創業圓夢，創造就業機會，帶動高雄經濟活絡，讓高雄銀行與高雄青年、政府共創三贏。

(工商 )