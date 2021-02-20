新社高中辦理馬來西亞留台校友回娘家餐會活動。（新社高中提供／陳淑娥台中傳真）

新社高中辦理馬來西亞留台校友回娘家餐會活動。（新社高中提供／陳淑娥台中傳真）

台中新社高中與馬來西亞古晉一中等5所中學，每年進行為期2週校際交流。今年受疫情影響，校方20日特別辦理馬來西亞留台校友回娘家餐會活動，更利用遠端視訊與遠在3000公里外大馬師生進行交流對談。

新社高中自2013年起，與馬來西亞古晉一中、三中、四中、西連民眾及石角民利等5所中學，於每年7月及12月各進行為期2週校際交流，因二地學校所辦理的校際交流活動不同其他學校，師生間情感連繫特別緊

密。

這7年間有不少馬來西亞古晉獨中學生來台就學或工作，受疫情影響，讓持續了7年交流被迫中斷，也讓身處台灣的馬來西亞學生無法回國過年。

新社高中特別在20辦理馬來西亞留台校友回娘家餐會活動，提供因疫情而無法回國過年的馬來西亞學生，也能有團聚過節的氣氛，餐會活動中更利用遠端視訊方式，與遠在3000公里外的馬來西亞師生進行交流對談，整個活動充滿溫馨與感動。

校長歐靜瑜表示，馬來西亞古晉有許多的華人，而這5所中學也都是由華人出資辦學，正因如此，二地學生在語言上沒有太多的阻礙，再加上華人社會生活習慣不盡相同，才能讓交流更深化，儘管去年受疫情影響，在推動台馬師生交流上不會停滯，希望活動能持續維繫台馬師生情感。

(中時 )