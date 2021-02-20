P.League＋聯盟下半季賽程搶先SBL兩周時間提前開打，首戰安排在重新開放觀眾梅花座進場觀戰的桃園巨蛋，桃園領航猿挾著地主優勢，以及里德、傑克兩名洋將攜手轟下57分，終場108比102力挫新竹街口攻城獅，順利拿下本季第8勝(5敗)

並未派上新洋將大勝的領航猿，首節就遇上大麻煩，塔壁才打不到8分鐘，就吞下個人第3犯，也讓他只能無奈退場休息，領航猿趁機擴大領先優勢，來到次節一度領先到15分，但塔壁也提前4犯，上半場打完，領航猿55比42領先。

攻城獅雖在第3節打出12比2猛攻，縮小雙方差距到7分，可是隨著塔壁此節還剩1分38秒吞下個人第5犯，攻城獅再次陷入內線窘境，只能眼見領航猿逐漸擴大領先優勢，幸好狠投外線稍微回溫，打完前3節，領航猿81比72領先。

沒想到攻城獅末節就靠狠投火力全開，打出誇張16比4，反以88比85超前，不過隨後局勢倒向領航猿，先是施晉堯連進兩顆三分球，接著關達祐連取6分，領航猿回以14比3小高潮，加上塔壁最後1分11秒犯滿，領航猿驚險留勝。

(中時 )