彰化家扶中心每年於農曆年前後在彰化縣展開古早燈公益義賣活動，已經25年，照亮家扶兒的未來，也點燃彰化最美的傳統，但今年受疫情衝擊許多活動遭取消，導致熱度不如以前，家扶社工、志工仍用行動散播愛的光輝，吸引愛心人來點一盞照亮社會、希望的光明燈。

古早燈創辦人李世湧持續25年在元宵節前5日進行古早燈義賣，透過持續投資家扶兒就學穩定，傳承成彰化最溫暖的元宵傳統。

彰化家扶20日在家樂福地下一樓辦理古早燈公益義賣會，邀請社會大眾一同投資家扶兒少就學，牛轉幸福迎新春。（吳敏菁攝）

彰化家扶20日在家樂福地下一樓辦理古早燈公益義賣會，邀請社會大眾一同投資家扶兒少就學，牛轉幸福迎新春。（吳敏菁攝）

彰化家扶20日在家樂福地下一樓辦理古早燈公益義賣會，邀請社會大眾一同投資家扶兒少就學，牛轉幸福迎新春。（吳敏菁攝）

2021心無限愛跨越古早燈公益義賣會20日由格林寶貝幼兒園的大班孩童帶來池上稻米之歌，現場貴賓變身成帥牛和萌牛，還有可愛金牛為大家祈福，聚集大家滿滿愛心，讓家扶兒在求學路上聰明伶俐，生活平安順利。

家扶扶助兒少8成來自於單親或隔代教養，今年沛利國際有限公司董事長黃淑蕙知道彰化家扶無畏寒流來襲，依舊佇立在街頭設攤義賣的感動，提供10萬元助學金，由姐姐黃惠雪代表捐贈。

有感於家扶兒就學的重要，皇林建設有限公司總經理黃士傑亦是家扶自立青年，現場愛心捐款6萬元，彰化市鎮東宮管理委員會主委葉森魁愛心捐款2萬元，家扶後援團體主委們也紛紛加碼1萬及2萬元響應燈籠義賣活動，照亮家扶兒的光明未來，溫暖孩子心房。

彰化家扶王震光主任表示，彰化家扶目前扶助1752戶家庭、約3126名弱勢兒少，疫情衝擊至今已1年餘，面對大環境景氣影響人人皆有感，弱勢家庭更難以支應生活開銷，呼籲社會大眾一起響應購買愛心古早燈，投資家扶兒一個光明希望的未來。

(中時 )