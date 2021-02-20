大陸女星袁姍姍從學生時期就以出眾外型，一畢業就被資深女星劉雪華推薦出演電視劇《宮鎖心玉》，後來更升格成續集《宮鎖珠簾》女主角，星途一路順遂，粉絲還因她的好身材替她冠上「馬甲線女王」封號；近期袁姍姍參加選秀節目《乘風破浪的姐姐2》，力求突破自我，更曬出練舞後雙腳全是瘀青的驚人畫面，吐露準備完美舞台有多不容易。

33歲大陸女演員袁姍姍藉由《宮鎖珠簾》、《笑傲江湖》和《宮鎖連城》等電視劇爆紅，出道以來多把工作重心放在戲劇表演，近期決定挑戰新的領域，加入女星選秀節目《乘風破浪的姐姐》第二季，在鏡頭前唱歌跳舞，讓多年來的粉絲都相當驚喜。

袁姍姍表示為了呈現完美舞台真的不容易。(圖/ 摘自袁姍姍微博)

袁姍姍曬出練舞後雙腳全是瘀青的驚人畫面，吐露準備完美舞台有多不容易。(圖/ 摘自袁姍姍微博)

袁姍姍曬出練舞後雙腳全是瘀青的驚人畫面，吐露準備完美舞台有多不容易。(圖/ 摘自袁姍姍微博)

隨著節目的熱播，袁姍姍今（20）日下午微博吐苦水，她分享多張為了「來」這個舞台的幕後練習照，有她和張馨予、董潔練習時的合照，以及她們雙腿都布滿瘀青的恐怖畫面，她也淡定地說，「這個舞台有很多不容易，不管事你的我的她的都是青的紅的紫的腫的」。

粉絲們看到照片難免心疼，紛紛留言表示支持和鼓勵，「付出總會有回報，努力也終究會被看見」、「心疼妳，練舞也要照顧好自己」、「各種顏色的瘀青都是努力的印記」、「也太辛苦了吧，看著就疼」、「舞台超好看，妳表現的好棒」、「姍姍真的不炒作，默默努力，妳的勤奮會被更多人見到」。

(中時新聞網)