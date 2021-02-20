19歲朱姓男子去年6月騎車載女友行經桃園中壢中華路1處加油站時，朱不顧女友意願，恐嚇要讓她被學校退學，在加油站廁所強抓女友胸部，脫下女友褲子，還逼女友幫其自慰。檢方發現女友陰部棉棒驗出朱男DNA，依妨害性自主提起公訴。

檢警調查，朱姓男子去年6月23日晚上10時30分，騎機車載著女友，經過中華路1處加油站時，不顧女友意願，將女友拉進加油站廁所。朱男先恐嚇女友，要求發生性行為，否則就讓女友被退學。

雖然女友不願意，但朱男強行掀起女友衣服親吻胸部，更以手指插入女友陰道。朱男原本還想性侵，但女友不斷掙扎，他便逼迫女友幫其自慰。女友事後不斷哭泣，向警方報案後，警方也在女友陰部採集到與朱男型別相同的DNA。

朱男則否認犯案，指僅有載女友去加油站上廁所，並沒有強拉女友進廁所，更沒有指侵女友。不過檢方認為事證明確，依照妨害性自主提起公訴。

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(中時 )