屏東縣長潘孟安（右）與屏東媳婦－藝人網紅邵庭（左），在熱博瓜果綠廊內煮「龍膽石斑海派豆乳鍋」，一起宣傳屏東農村好食材。（潘建志攝）

屏東縣長潘孟安（中）與今年熱博彩稻主題「中華職棒大聯盟吉祥物」合體，登上彩稻看台欣賞彩繪稻田體宣傳熱博。（潘建志攝）

為了行銷屏東熱帶農業博覽會並推廣農村好食材，屏東縣長潘孟安20日邀請網紅藝人邵庭，在熱博瓜果綠廊內，以屏東在地的農漁產品煮了一鍋特別的「龍膽石斑海派豆乳鍋」，並與今年熱博彩稻主題「中華職棒大聯盟吉祥物」合體宣傳。

今年屏東熱博將開放至3月1日，由於受到疫情影響，進園人數大減。接下來二二八連假，縣府防疫之外也鼓勵大家多到戶外走走，因此邀請網紅藝人邵庭與潘孟安一起宣傳。邵庭現為電商平台網紅，粉絲有80多萬人，同時也是屏東南州媳婦。

潘孟安與邵庭化身大廚、二廚，合煮了一鍋「龍膽石斑海派豆乳鍋」，食材全部來自屏東各產地直送，包括枋寮鄉新龍社區的龍膽石斑、內埔鄉東片社區的有機蔬菜、新園鄉瓦磘社區黑豆製成的黑豆漿、九如鄉昌榮社區的貴妃雞蛋等，新鮮又美味。

由於今年熱博彩稻主題為「中華職棒大聯盟吉祥物」，20日潘孟安也與5個職棒隊伍吉祥物，及熱博吉祥物陽寶、小歪瓜，在瓜果綠廊體驗採瓜樂，並登上彩稻看台欣賞彩繪稻田，合體宣傳熱博，不少巧遇吉祥物的民眾大呼幸運，搶著合影留念。

縣府表示，今年熱博最後3天27日至3月1日，將舉行中華職棒啦啦隊女孩見面會，各隊的人氣啦啦隊女孩將出席，有興趣的粉絲可上屏東熱帶農業博覽會官網查詢。

(中時 )