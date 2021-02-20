二水鄉農會只有現任總幹事蔡文琳登記，卻出現隱藏競爭者，使得21日即將登場的代表選舉暗潮洶湧，應選31人，候選登記多達47人，到處都看得到「不買票、不賣票」海報。（吳敏菁攝）

彰化縣各鄉鎮市農會代表和小組長改選21日投開票，代表應選1118人，1256人登記，全縣具選舉資格會員有8萬4755人，共設置513個投開票所，投入3000位警民力，防範黑金暴力介入，除了田中鎮農會競爭最激烈，北斗、二水、永靖、鹿港農會也是暗潮洶湧。

這次農會改選代表和小組長，選舉結果關係到3月4日的鄉鎮市農會理監事及縣農會代表選舉，3月12日舉行理監事會議後，進行理事長、常務監事推選，以及總幹事遴聘作業。

田中鎮農會因現任總幹事曾昭英已於去年7月辦理退休，出現了農會輔導部主任竇怡甄、代理總幹事也是現任會務主任張棨東和員工張瑞新3人競逐的局面。

永靖、鹿港和二水則有出現兩派系人馬競爭的局面，挑戰現任總幹事林秀惠、紀呈聰、蔡文琳的對手派後聘登記人選，經農委會審查後都資格不符，不過，挑戰派仍不放棄，希望透過爭取多數代表席次，形成總幹事不能成功續聘的局面，爭取第2次選舉的機會。

兩派系爭鋒對壘，讓二水、永靖、鹿港農會代表的選舉，暗潮洶湧；二水應選31人、47人登記；永靖選45人、68人登記；鹿港選45人、57人登記；尤其，二水選舉人數少，只要能掌握41票就足以當選，更到處都出現「不買票、不賣票」海報，傳遞了激烈的選情張力。

此外，北斗鎮總幹事張桂蓮因2年後即將屆齡退休，有意角逐者紛紛提前布局，使得應選43席，竟多達60人角逐；員林市應選45人，角逐代表人數也多達60人，也進入資烈選區。

其餘鄉鎮不是同額，就是候選較應選只多出個位數，選情平穩，特別應選反倒比參選人還多的是伸港鄉農會，應選41席，候選登記人數竟只有33人，現任總幹事賴秀娥也退出沒登記，由曾任台中議員、台中肉品市場總經理的楊忠彥登記，爭取遴聘，據了解，楊忠彥得到現任理事長支持，選情穩當。

(中時 )