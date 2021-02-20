基層農會選舉21日登場，屏東縣包括縣農會共24家農會，會員將投票選出代表與小組長。目前競爭較激烈的是崁頂鄉、長治鄉2個農會，除了涉及農會內派系鬥爭外，也有地方勢力介入，競爭激烈區除了警方加強維安外，縣府也將加派人員進駐。

地方人士指出，21日選舉較重要的是代表，選出的代表組成代表會後再選出理監事，最後選出理事長，再聘任總幹事。若能掌握較多席次的代表，就有機會拿下理事長，最後決定總幹事的聘任。

目前屏東縣各農會除了崁頂鄉、長治鄉外，選情都相對平和。熟悉農會事務人士指出，兩地都有派系鬥爭問題，理事長派與總幹事派都想掌握較多代表數，因此從代表資格審查開始，就爭議不斷。

他說，崁頂鄉情況尤其激烈，因為不只農會裡的派系，地方派系也介入頗深，尤其崁頂鄉去年曾經歷過鄉長補選，地方派系廝殺嚴重，餘波延續到這次農會選舉，可說是鄉長補選續集，雙方想要拿下農會系統的動力強烈，因此殺紅了眼。

不過此次選舉，僅萬丹鄉與潮州鎮農會有2人登記總幹事候聘，但1人初審未過，另1人未參加農委會面試，形同全部農會都同額競爭；另外除了東港鎮農會外，所有的現任總幹事均有登記候聘。

雖然各農會均只有1人登記總幹事候聘，但拿下理事長才是關鍵，因為理事長可以選擇不聘任登記的總幹事，而是找其他人代理，屏東縣就有現例，因總幹事是代理，縣府農業處必須2個月就公告一次。

縣府農業處長鄭永裕表示，2個競爭較激烈農會，農業處會加派人手到場坐鎮，檢、警、調人員也會到地方蒐證，防止有賄選、暴力行為發生。

(中時 )