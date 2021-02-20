孫其君（右）透露現在還是會每天早上7點就自然醒。（CBOOK提供）

「草屯囝仔」阿倉與「臭屁嬰仔」屁辰，被譽為是運動場上黑馬。（CBOOK提供）

夏和熙主持網路節目《名人說生活》，邀請到他《全明星運動會》第一季的戰友們孫其君、張庭瑚、阿倉、屁辰，雖然賽季風光落幕了，但隊員們不分紅藍隊，感情依舊綿密、趁著節目分享甘苦。

受封「田徑王者」的張庭瑚表示：「在《全明星運動會》當運動員，是讓我用更真實的自己去和大家相處，然後我們一起去完成運動這件事情。」回憶賽事仍滿滿感動，坦言以往大家透過戲劇作品認識他，可能是被包裝過的，但在《全明星運動會》可以認識更真實的我，「我沒有想過會在這個年齡段去完成這件事，感覺好像是國高中時期才會經歷的活動。2個多月的錄製，最大的收穫應該就是和藍隊的感情，那份情誼是很快速地累積，完全無法用言語來形容」。

今年將投入戲劇演出，他更以「空杯理論」來形容：「現在的我正好是一個空杯子，之後就是慢慢把水再倒進去，所以我準備好重新做回演員，把杯子慢慢填滿了。」準備全力以赴衝刺事業。從《刺蝟男孩》出道就備受矚目，近來跨足樂壇推出包辦詞曲創作的單曲〈Fighting〉，更趁勝追擊宣布4月2日將於台北華山舉辦人生首場個唱「讚聲演唱會」，希望粉絲到場支持。

「最強外援」孫其君也分享心境，「參加這個節目帶給我最大的體驗是團體生活，很難得可以和一群人幾乎天天待在一起，然後只專注在一起完成一件事情上，這讓我印象非常深刻！我連睡覺都在想著怎麼跳高呢！即使現在錄影結束了，我還是每天早上7點鐘就會自然醒」。不給自己設限，展他開了斜槓人生跨足餐飲業，更許願：「希望能把我的力量拉麵帶去美國，因為以前在美國要吃到好吃的拉麵要跑非常遠，所以就有這個小心願。」

被譽為是運動場上黑馬的嘻哈團體「草屯囝仔」阿倉與「臭屁嬰仔」，賣力拼搏的精神讓他們迅速增粉，笑說：「我們原本以為就像錄綜藝節目一樣，一周一次應該會蠻輕鬆地，結果加入後竟然變成天天熱血地和大家一起訓練，為了同一個目標去努力。」阿倉立志接下來要去挑戰打拳擊，「感覺是個完全不一樣的挑戰，但打拳的時候好像可以證明自己真正存在，好像每天都很努力在生活」。有2個孩子的屁辰說，老婆很辛苦，希望多分擔一點照顧小孩，更喊話「感謝大家的陪伴，往後我們也會繼續努力進步，也希望大家一直保持熱忱、保持運動員的精神、保持熱情的過每一天」。

(中時 )