冷氣團逐漸減弱，各地氣溫回升。不過在乾冷空氣助長下，「輻射冷卻效應」持續發威，預估明、後天清晨局部地區將再次出現10度左右低溫；下周二（23日）起東北季風增強，加上「杜鵑」颱風通過，台灣頭、尾降雨機率增加。

春天天氣變化迅速，可能冷個兩天、熱個兩天後，再冷個兩天，未來一周就是這種典型的天氣型態。明、後天雖快速回暖，白天高溫暴衝到20多近30度，但清晨受「輻射冷卻效應」影響，仍有10度左右低溫，尤其中部以北、宜蘭、花蓮最冷。

下周二一波東北季風南下，迎風面地區高溫下滑，大台北及東部有降雨機率；恆春半島因「杜鵑」外圍環流雲系甩入，也有機會出現短暫雨勢。

下周三開始水氣減少，僅局部山區有零星陣雨，天氣漸趨穩定，要等到下周五（26日）連假前一天，才會再度出現變化。

臉書粉絲專頁「颱風論壇-天氣特急」指出，颱風往菲律賓中南部前進，由於環境條件差，高低層分離相當明顯，發展十分有限。未來穿越菲律賓進入南海後，當地條件更糟糕，「杜鵑」很快就會消散，對台灣影響小。不過部分雲系飄到台灣，東部、高屏恆春一帶還是會有些陣雨。

(中時新聞網)