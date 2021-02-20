回憶殺》曾是新加坡三大美人之一的鄭秀珍，因為飾演「何仙姑」爆紅，但卻因為投資失利宣布破產，如今45歲的她雖然失婚淡出演藝圈，但仍保養得宜，生活過得簡單幸福。

年僅18歲的鄭秀珍因參加《才華橫溢出新秀》獲得女子組冠軍正式出道，是1990年代後期新加坡最著名的女星之一，曾與郭妃麗、范文芳並稱新加坡三大美人。

她演過金庸劇《笑傲江湖》的「東方不敗」，以及《東遊記》的「何仙姑」，因為她的五官立體、氣質出眾，一顰一笑兼具典雅柔情和英氣，不同於林青霞版本的「雌雄莫辯」，鄭秀珍版本的東方不敗可以用清麗俊朗形容，完美演繹兩部作品，讓她因此爆紅，

鄭秀珍因東方不敗和何仙姑兩個角色爆紅。（圖/翻攝微博）

不過在演完《笑傲江湖》後，她出於信任將自己的所有財產全權交給男友管理，將錢投資於證券公司，卻不料8000萬最終血本無歸，甚至還欠下了不少的債務，她不得已只能宣佈破產，更被新加坡法院判為「窮籍」，不能擁有私人財產，只能領津貼度日，轟動一時。

最終她選擇開起了保養中心，為了節約人工成本，自己也成為了按摩師中的一員，做按摩師幫客人按摩，還好最後慢慢還清欠款，2008年她因為想為自己公司買廣告，認識了在電視台行銷部工作的黃心川，兩人於2010年結婚，婚後生下一子Zavier。

鄭秀珍45歲仍保養得宜。（團/翻攝自Ig）

2017年夫妻倆接受電台專訪時，曾坦言兩人雖然性格南轅北轍，但也因此能互補，當時正值結婚滿7年，她也稱沒7年之癢，未料隔年年底就宣布離婚，「我的離婚手續就快辦完了。我知道很多朋友都會驚訝。別擔心，我和兒子都很好。快樂從來就不是建立在任何人身上。自己快樂才能帶給愛的人歡樂。

她表示離婚原因是很個人的事，讓大家知道也不會有什麼改變，如今她雖然淡出演藝圈，但生活過得愜意，和兒子相依為命，偶爾在社群分享近況。

(中時新聞網)