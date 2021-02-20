民視《綜藝大集合》最新一集主持人胡瓜帶領了一群基隆家扶中心的小朋友來到現場，他也說因為基隆家扶中心他們有成立一支兒童棒球隊，而這棒球隊也在推廣暖暖包使用完之後不要隨意丟棄，可以廢物利用，用來填補棒球場。胡瓜之前就提了一大袋的暖暖包親自送給基扶中心，孩子們看見「電視上」的胡瓜出現，又驚又喜，追著他一直到門口大喊「綜藝大集合紅包拿來」，熱心公益的胡瓜霸氣要他們來節目挑戰遊戲，就讓整個兒童棒球隊來到節目搶獎金。

胡瓜豪氣要送他們「幸福獎金」的機會，就是讓3位基扶中心的小小棒球員，可以與2位女藝人來參與遊戲挑戰獎金，藝人邱紫庭竟展現出過人的體力及膽識，一句「小朋友我抱你過去」，一把抱起家扶小小棒球員，就抓著鞭炮繩盪過去，為了過關一腳還勾住圓錐登上，小小球員也拉著繩子幫助過關，邱紫庭驚艷了所有人，看的現場觀眾全都拍手叫好，邱紫庭「母愛大噴發」也讓綜藝大哥胡瓜感動不已「噴」出超大一包的幸福獎金，節目內容本周日晚上8點播出。

(中時 )