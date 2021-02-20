劇組回到基隆奠濟宮還願。（巧克麗娛樂提供）

許多影迷到現場一睹劇組風采。（巧克麗娛樂提供）

許多影迷到現場一睹劇組風采。（巧克麗娛樂提供）

年度票房冠軍片《角頭—浪流連》人氣夯賣破億，目前全台票房累計1.1億元，監製張威縯（宏哥）和出品人張芷瑄、高捷、鄭人碩、黃尚禾、唐振剛、張再興、吳震亞、王宣、林道禹、黃冠智20日到基隆奠濟宮還願，吸引大批粉絲提早卡位，一睹風采，鄭人碩也獻出飛吻和甜蜜環抱，讓影迷心花怒放地頻頻尖叫。

高捷去年冬至到廟方宣傳時許願，如今取得好成績就立即找了眾演員回來還願，自己也誠意十足包紅包，「我自己的一個心意，金額是幸運數字。其實是我個人發願，結果興師動眾有點不好意思，很開心可以跟著角頭系列作品一起成長，讓票房『浪起來』。」他初四帶著家人低調進戲院看片，沒想到還是被全場粉絲認出來。

監製張威縯表示，將慎重規劃未來的謝票見面會外，劇組會先在超夯的語音社交軟體Clubhouse和粉絲熱線互動，他說：「之前和鄭人碩、黃尚禾、唐振剛才在練習如何使用，我們亂哈啦，怎麼知道有越來越多人上線，我聊到一半還說要去尿尿，小剛就趕快提醒我『其實大家會聽得到』！」

黃尚禾也分享自己用Clubhouse一陣子，發現平台上可以聊很有深度的內容，之前進到一個聊天室，聽演員們分享表演心法，「像是炎亞綸、柯震東甚至還有唐國師都有上線，我一聽就聽了4個多小時」。劇組除了來基隆還願外，電影一幕角頭接班人盛鑑與「壞壞」古斌的製毒工廠場景，就在基隆市中正區倉庫拍攝。此外，在雙北地區的林森北路、北投、淡水、瑞芳等地取景，讓觀眾看了十分熟悉。

監製張威縯談及票房佳績表示：「我們感受到這次的電影觀眾年齡層擴大、面孔更多元，未來我們將進行角頭系列影集的籌備工作，目前規劃了10集，5月開始前製，預計明年推出。」他透露角頭故事大多改編自真實事件，「我不擅長無中生有，但我很會講故事。」問及監製是否後悔《角頭2》賜死太多演員，他笑答：「當然後悔，但未來的故事時間軸可以再討論，我們一定會讓演員都能進來演（影集）。」

(中時 )