總統肯定桃醫處理 指「鄭文燦看起來卡瘦一點」。曾薏蘋攝

總統肯定桃醫處理 指「鄭文燦看起來卡瘦一點」。曾薏蘋攝

蔡英文總統今晚出席「台灣之友會春節聯歡晚宴」；蔡英文總統與桃園市長鄭文燦皆出席，蔡總統致詞時肯定，衛福部立桃園醫院疫情處理很好；並指鄭文燦「看起來卡瘦一點」；鄭文燦還主動起了向大家揮手。

蔡總統今致詞時指出，台灣之友會這幾年來對台灣貢獻越來越多；去年台灣人比較辛苦，大家表現不錯，經濟成長率3.11％，今年預期四個百分點以上，從2019年開始台灣已經在穩定成長道路上，預期未來幾年台灣會持續穩定成長，這是台灣很好機會，希望把握這個機會，將台灣經濟脫胎換骨。

她說，這幾年經濟發展與建設，都是歐吉桑出力很多，希望未來經濟可以更好，讓台灣人有機會向世界證明台灣人雖然有困難，但在困難中可以比別人更好

提到疫情；總統說，「陳時中，讓我們很驕傲的部長」，帶領防疫團隊處理各項危機，最近一次桃園事情，團隊處理很好，在地市長也是穩健處理，「鄭文燦看起來有瘦一點」；表示年輕世代很沈穩處理事情，這也是一棒接一棒，沈穩面對台灣未來很多挑戰。

她表示，台灣人知道團結，這很重要，民進黨作為執政黨知道團結，希望所有愛台灣人的都能團結在一起。

由於總統府資政辜寬敏致詞時不斷強調，台灣要團結就是領導者及支持者心連心，台灣獨立已經半世紀，但還是還有很多問題尚未解決；再三跟大家說，台灣的將來不是靠老人，是靠大家。

總統致詞則說，「辜先生不要煩惱，我們給他鼓鼓掌，辜先生還很肖年（年輕），勉勉強強就是年輕的老人。」

鄭文燦致詞時則表示，「看到我就知道，部桃事件已經落幕，大家可以到桃園七逃（玩）。」

(中時 )