水利署南區水資源局日前宣布，25日起，嘉南地區水情燈號將由減壓供水的「黃燈」轉為減量供水的「橙燈」，高雄地區則由水情提醒轉為「黃燈」。身為工業用水大戶的南部科學園區統計，目前園區日用水量達17萬噸，尤以台積電、群創光電、聯華電子最多。南科也指出，早於去年11月，就已要求園區自主節水達7％，目前廠區皆配合執行，尚無造成影響與損失。

水情告急，雖然近期幾波春雨通過，但顯然遠遠不夠，旱災中央災害應變中心也宣布，嘉南地區將於25日起限水，工業用戶減供7％用水，非工業用戶如洗車業、三溫暖、游泳池業等則減少供應10％，加計先前竹、苗、中地區，全台共有5區針對工業與洗車等用水大戶局部限水。

面臨缺水問題日益嚴峻，南科指出，根據去年12月至今年1月統計，台南園區用水量每日約16.3萬噸、高雄園區用水量則是每日約1.2萬噸，其中台南園區指標用水大廠分別為台積電、群創光電、聯華電子、瀚宇彩晶、晶元光電等，占園區用水量9成以上。而高雄則以群創光電、友達光電、晟田科技用水量最多。

南科表示，園區已於去年9月配合經濟部水利署，成立南科抗旱應變小組，邀集南水局、自來水公司、園區公會及園區廠商等，宣導加強節水措施。此外，也針對每日用水1000噸以上的用水大廠舉行多次檢討會議，了解廠商用水情形。

南科也說，園區已於去年11月起，要求園區廠商配合工業自主節水7％迄今，目前並未傳出廠商有困難，因此未來待燈號轉為「橙燈」後，應不至於有嚴重影響。

另外，南科也表示，因應水情不佳，將開放園區汙水廠及滯洪池，供園區廠商使用次級用水，此外，也將加派人力巡查管線及配水池設施，若有損毀，將由工班待命搶修，避免浪費。

至於園區的配水池及廠商自備蓄水池也可供緊急調度備援，目前台南園區可供3日使用（公有配水池1日、廠商蓄水池2日），高雄園區則可供5至8日（公有配水池6日、廠商蓄水池2日）。

(中時 )